Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

Напомним, ранее лидер РФ также объявлял пасхальное перемирие, когда российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины сначала отказался его поддерживать, но спустя несколько часов согласился.