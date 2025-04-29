Учитель с открытой формой туберкулеза вела уроки в одной из кыргызстанских школ. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике заявила депутат Камила Талиева.

По ее словам, Министерство образования должно обратить внимание на эту проблему, «а не заниматься сокрытием фактов».

Нардеп напомнила, что и ранее поднимала эту проблему, однако реакции чиновников нет.

«Как вы такое допустили? В прошлый раз вы решили, что я все придумала? Прошу Министерство образования заняться проблемой, а не заниматься сокрытием фактов» — сказала Камила Талиева.

Напомним, 5 марта на заседании Жогорку Кенеша Камила Талиева рассказала, что в одной из школ Иссык-Кульской области с начала года у 15 детей обнаружили туберкулез. Она сослалась на родителей, которые утверждают, что в школе имени Чынтемира Осмонова села Курбу Ак-Суйского района ученики каждый год заболевают туберкулезом и лечатся в санатории Чолпон-Аты.