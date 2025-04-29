07:36
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Власть

Учитель с открытой формой туберкулеза вела уроки в одной из школ — депутат

Учитель с открытой формой туберкулеза вела уроки в одной из кыргызстанских школ. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике заявила депутат Камила Талиева.

По ее словам, Министерство образования должно обратить внимание на эту проблему, «а не заниматься сокрытием фактов».

Нардеп напомнила, что и ранее поднимала эту проблему, однако реакции чиновников нет.

«Как вы такое допустили? В прошлый раз вы решили, что я все придумала? Прошу Министерство образования заняться проблемой, а не заниматься сокрытием фактов» — сказала Камила Талиева.

Напомним, 5 марта на заседании Жогорку Кенеша Камила Талиева рассказала, что в одной из школ Иссык-Кульской области с начала года у 15 детей обнаружили туберкулез. Она сослалась на родителей, которые утверждают, что в школе имени Чынтемира Осмонова села Курбу Ак-Суйского района ученики каждый год заболевают туберкулезом и лечатся в санатории Чолпон-Аты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327712/
просмотров: 2235
Версия для печати
Материалы по теме
Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции
Матерям-героиням не выплачивают надбавку 5 тысяч сомов к пенсии — депутат
В Кадамджае сотрудник почты несколько лет получал пенсию умершего человека
Кыргызстан присоединился к инициативе «Центральная Азия без туберкулеза»
Новая вакцина от туберкулеза появится в мире
Для борьбы с туберкулезом Кыргызстану нужна помощь доноров
Заболеваемость и смертность от туберкулеза в Кыргызстане стабильно снижаются
Ежегодно в Кыргызстане регистрируется более 5 тысяч новых случаев туберкулеза
О признаках и рисках заражения туберкулезом в Кыргызстане напомнили специалисты
В одной из школ Иссык-Кульской области у 15 детей обнаружили туберкулез
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия