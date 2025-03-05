В одной из школ Иссык-Кульской области у 15 детей обнаружили туберкулез

В одной из школ Иссык-Кульской области с начала года у 15 детей обнаружили туберкулез. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

По словам родителей, в школе имени Чынтемира Осмонова села Курбу Ак-Суйского района ученики каждый год заболевают туберкулезом и лечатся в санатории Чолпон-Аты.

«В прошлом году у пяти-шести детей обнаружили туберкулез. В этом году 15 школьников лечатся в санатории. Учебное заведение непригодно для занятий, там сыро, полы гнилые, школа в аварийном состоянии», — сказала Камила Талиева.

Она добавила, что Минобразования не успевает курировать дошкольные, школьные учреждения и вузы. В связи с этим нардеп поддержала предложение торага о том, что министерство необходимо разделить на два ведомства.

Напомним, на третьем Народном курултае спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявлял, что в 2025 году Минобразования разделят на Министерство просвещения, которое будет отвечать за детские сады и школы, и Министерство высшего образования и науки, контролирующее высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.

Но глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева считает, что сейчас в министерстве идет системная трансформация и разделение не даст результата.