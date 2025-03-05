01:14
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

В одной из школ Иссык-Кульской области у 15 детей обнаружили туберкулез

В одной из школ Иссык-Кульской области с начала года у 15 детей обнаружили туберкулез. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

По словам родителей, в школе имени Чынтемира Осмонова села Курбу Ак-Суйского района ученики каждый год заболевают туберкулезом и лечатся в санатории Чолпон-Аты.

«В прошлом году у пяти-шести детей обнаружили туберкулез. В этом году 15 школьников лечатся в санатории. Учебное заведение непригодно для занятий, там сыро, полы гнилые, школа в аварийном состоянии», — сказала Камила Талиева.

Она добавила, что Минобразования не успевает курировать дошкольные, школьные учреждения и вузы. В связи с этим нардеп поддержала предложение торага о том, что министерство необходимо разделить на два ведомства.

Напомним, на третьем Народном курултае спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявлял, что в 2025 году Минобразования разделят на Министерство просвещения, которое будет отвечать за детские сады и школы, и Министерство высшего образования и науки, контролирующее высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.

Но глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева считает, что сейчас в министерстве идет системная трансформация и разделение не даст результата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321811/
просмотров: 2026
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал выступление коллеги по границе
Депутата Султанбая Айжигитова исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру»
Миллионы на презервативы. Депутат о неразумной трате денег Глобального фонда
Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Пожар в НИИХСиТО. Директор уволил 25 сотрудников
В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство
Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков
Медики Лейлекской райбольницы попросили депутата поднять вопрос о зарплате
Депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева сдала мандат
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году