Майское перемирие: инициативу Владимира Путина прокомментировал Трамп

Президент США Дональд Трамп потребовал «постоянного перемирия» в Украине. Он хочет увидеть постоянное прекращение огня в Украине, чтобы положить конец войне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и Владимире Зеленском и считает, что оба должны сесть за стол переговоров, чтобы покончить с войной.

Напомним, 28 апреля лидер России объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру...», — говорится в сообщении.

Президент Украины отреагировал на инициативу.

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня и на минимум 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — заявил он.

Российское предложение Владимир Зеленский назвал «попыткой манипуляций».

Ранее Владимир Путин также объявлял пасхальное перемирие, когда российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины сначала отказался его поддерживать, но спустя несколько часов согласился.