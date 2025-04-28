Сто дней Трампа: рейтинг президента США стал самым низким за 80 лет

Уровень одобрения политики президента США Дональда Трампа по итогам его первых ста дней на посту стал самым низким за 80 лет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на опрос ABC News/Washington Post/Ipsos.

Фото из архива. Рейтинг президента США стал самым низким за 80 лет

Сейчас работу Дональда Трампа в первые сто дней президентства одобряют 39 процентов респондентов, не одобряют 55 процентов. При этом предыдущий антирекорд по одобрению политики главы Америки в первые десять декад его правления также установлен Дональдом Трампом — в 2017 году. Тогда он составил 42 процента.

Отмечается, что общественность не одобряет многие политические решения главы Белого дома и особенно критически относится к его экономической политике из-за опасений рецессии. В вероятность ее наступления в ближайшее время верят 72 процента опрошенных.

Несмотря на это, доверие к Дональду Трампу все еще выше, чем к конгрессменам-демократам.

Ранее по итогам опроса Reuters/Ipsos сообщалось, что рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Он составил 42 процента. В первые часы после вступления в должность в январе рейтинг был на уровне 47 процентов, четыре недели назад он равнялся 43 процентам.