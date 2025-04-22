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Власть

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до самого низкого уровня: итоги опроса

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Таковы итоги опроса Reuters/Ipsos.

из архива
Фото из архива

Сейчас рейтинг составляет 42 процента. В первые часы после вступления Дональда Трампа в должность в январе он был на уровне 47 процентов, три недели назад он равнялся 43 процентам.

Рейтинг его предшественника — Джо Байдена — в первые дни на посту был выше — 55 процентов, но стал снижаться и начиная с 2022 года не повышался до уровня более 42 процентов.

Почти 60 процентов участников последнего опроса посчитали, что США при Дональде Трампе теряют доверие на мировой арене.

Около 75 процентов респондентов выступили против того, чтобы он баллотировался на третий срок. По Конституции президент не может занимать пост более двух сроков подряд. Трамп не раз высказывался о возможности стать президентом в третий раз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326847/
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