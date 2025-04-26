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Власть

В Алматы проходит встреча глав МИД в формате «Центральная Азия — Китай»

В Алматы стартовала VI встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Китай», сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе заседания участники обсудят актуальные вопросы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортной взаимосвязанности, совместного противодействия современным вызовам и угрозам, а также устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности в регионе.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул, что полномасштабное взаимодействие с Китаем — ключевым инвестиционным партнером — остается важнейшим приоритетом как для Казахстана, так и для стран Центральной Азии.

«Китай — наш стратегический партнер, взаимодействие с которым проверено временем и строится на прочном фундаменте взаимного доверия, не подвластного внешней конъюнктуре. Объединение потенциалов государств Центральной Азии с колоссальными возможностями КНР открывает путь к формированию взаимных интересов и прочного партнерства на беспрецедентной региональной арене», — отметил Мурат Нуртлеу.

Он напомнил, что знаковым событием в истории сотрудничества стал первый саммит «Центральная Азия — Китай» в Сиане в 2023 году, где лидеры стран определили четкий вектор развития взаимодействия в сферах торговли, транспорта, логистики, образования, науки и других направлениях.

В 2024 году товарооборот стран Центральной Азии с Китаем достиг рекордных $95 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327460/
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