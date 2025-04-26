Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана

В церемонии посадки деревьев президент Кыргызстана был в жилетке отечественного производства.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и первая леди приняли участие в посадке деревьев в парке «Ала-Арча»

«С любовью и теплом сшили жилеты для первых лиц Кыргызстана. И как же приятно видеть его на президенте. Спасибо за доверие! Гордимся, что можем создавать своими руками», — написала в своих соцсетях автор, известный дизайнер Наргиза Джолдошева.

Жилет сшит из мериносовой шерсти, произведенной в Кыргызстане. Это ручная работа из ткани moncler, фурнитура привезена из Швейцарии.

Напомним, глава государства Садыр Жапаров, первая леди Айгуль Жапарова и их дочь приняли участие в церемонии посадки деревьев, которая прошла в рамках международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к саммиту «Бишкек+25».

Мероприятие состоялось в природном парке «Ала-Арча» с участием международных гостей конференции. Участники высадили саженцы тянь-шаньской ели.