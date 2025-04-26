Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана

В церемонии посадки деревьев президент Кыргызстана был в жилетке отечественного производства.
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и первая леди приняли участие в посадке деревьев в парке «Ала-Арча»
Жилет сшит из мериносовой шерсти, произведенной в Кыргызстане. Это ручная работа из ткани moncler, фурнитура привезена из Швейцарии.
Напомним, глава государства Садыр Жапаров, первая леди Айгуль Жапарова и их дочь приняли участие в церемонии посадки деревьев, которая прошла в рамках международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к саммиту «Бишкек+25».
Мероприятие состоялось в природном парке «Ала-Арча» с участием международных гостей конференции. Участники высадили саженцы тянь-шаньской ели.