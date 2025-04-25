Чиновников обяжут подписаться на государственные газеты

Кабинет министров утвердил список должностных лиц, ответственных за организацию централизованной подписки на государственные печатные издания на 2025 год. Соответствующее постановление 22 апреля подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, подписка должна быть оформлена на следующие издания:

официальный государственный вестник «Эркин-Тоо»;

газета «Кыргыз Туусу»;

газета «Слово Кыргызстана».

Подписную кампанию поручено организовать и проконтролировать сотрудникам администрации президента, министрам, руководителям ведомств и подразделений, а также мэрам, акимам, главам айыл окмоту, руководителям госпредприятий и акционерных обществ с госдолей.

«Цель инициативы — реализация единой информационной политики, повышение информированности государственных служащих и поддержка национальных СМИ», — отмечается в документе.