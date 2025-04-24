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Власть

Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане. Сегодня он выступил на сессии Ассамблеи народа страны и, в частности, остановился на деятельности некоммерческих организаций.

Акорды
Фото Акорды

«Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей республике, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом, по большому счету никого не волнует», — заявил президент РК.

По его словам, последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей.

«Мы не говорим, что в РК нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других государствах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры. Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, лидер США Дональд Трамп приостанавливал деятельность USAID на три месяца. Недавно Илон Маск выступил за закрытие радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Многие госструктуры Штатов приостановили свою работу и подали на Белый дом иски. Например, Национальный фонд поддержки демократии (NED) приостановил поддержку почти 2 тысяч партнеров по всему миру.

Ссылка: https://24.kg/vlast/327197/
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