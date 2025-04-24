Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане. Сегодня он выступил на сессии Ассамблеи народа страны и, в частности, остановился на деятельности некоммерческих организаций.

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«Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей республике, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом, по большому счету никого не волнует», — заявил президент РК.

По его словам, последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей.

«Мы не говорим, что в РК нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других государствах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры. Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, лидер США Дональд Трамп приостанавливал деятельность USAID на три месяца. Недавно Илон Маск выступил за закрытие радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Многие госструктуры Штатов приостановили свою работу и подали на Белый дом иски. Например, Национальный фонд поддержки демократии (NED) приостановил поддержку почти 2 тысяч партнеров по всему миру.