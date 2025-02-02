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Общество

Сайт USAID перестал работать: что это значит и как это затронет Кыргызстан

С 1 февраля официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать. При попытке доступа к ресурсу появляется сообщение о невозможности соединения с сервером.

Как пишет Reuters, это произошло на фоне сообщений о возможной передаче USAID под контроль Госдепартамента Соединенных Штатов. Администрация Дональда Трампа предпринимает шаги по лишению агентства независимости.

Источники издания утверждают, что конкретных решений пока нет, но «независимость USAID не гарантирована».

Reuters отмечает, что передача USAID в ведение Госдепартамента почти наверняка потребует одобрения Конгресса США. Даже если агентство формально сохранится, оно может потерять часть полномочий и сократить объемы финансирования.

Представители USAID официально не комментировали ситуацию, но ранее называли сообщения о реорганизации «спекулятивными». Пока остается неясным, восстановит ли агентство свой сайт в ближайшее время.

Ранее лидер США заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики Штатов. Приостановка этого финансирования поставила под угрозу программы в таких регионах, как Газа, Украина и Судан.

По данным СМИ, в 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 миллиарда американской помощи иностранным государствам.

Неопределенность в работе USAID может иметь значительные последствия для международных программ помощи, включая проекты в Кыргызстане.

Отметим, что USAID работает в нашей стране с 1992-го, и за это время направило сотни миллионов долларов на поддержку различных проектов в сферах здравоохранения, образования, экономики и развития демократии. Только в последние годы агентство инвестировало:

  • $22,7 миллиона в развитие малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Конкурентное предприятие» (2018-2023);
  • $15 миллионов в сельскохозяйственный сектор через программу «Агросоода» (2020-2025);
  • $6 миллионов в поддержку женского предпринимательства и здравоохранения в 2023-м.

Агентство США по международному развитию (USAID) основано в 1961 году после принятия Конгрессом закона об иностранной помощи. Его создание инициировал президент Джон Кеннеди в разгар холодной войны, и одной из ключевых целей стало противодействие влиянию СССР. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318672/
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