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Власть

Балбак Тулобаев назвал обоснованными претензии к кабмину

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев оправдался за то, что высказал претензии к кабмину.

В своей речи он подчеркнул хорошую работу президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. «Нужно быть слепым, чтобы не увидеть того, что в последнее время строятся социальные объекты, аэропорты, дороги, не увидеть борьбу с коррупцией», — сказал Балбак Тулобаев.

Нардеп пояснил, что эмоционально выступил из-за того, что отправил кабмину письма про аварийные школы и не мог дождаться ответа. А после выступления в парламенте ему стали звонить те, кто обиделся на его слова.

А в завершение высказал новые претензии. По словам Балбака Тулобаева, члены кабмина ездят в командировки без депутатов.

«Или приглашаете «больших» депутатов, а «маленьких» нет. Мы же тоже делаем свой вклад в работу», — сказал он.

Парламентарий заявил, что кабмин и Жогорку Кенеш как два крыла одной птицы и развитие в республике возможно, только если они будут двигаться вместе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327172/
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