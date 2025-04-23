Балбак Тулобаев на заседании ЖК высказал претензии к кабинету министров

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев высказал претензии к кабинету министров. Он заявил, что Акылбек Жапаров был эффективнее и решительнее, чем Адылбек Касымалиев.

Депутат пояснил, что экс-глава кабмина оперативно отвечал на вопросы и письма депутатов, чего не делает Адылбек Касымалиев. Он также отметил, что министерства либо долго отвечают, либо дают шаблонные ответы.

Балбак Тулобаев отметил, что обращается не по личным вопросам, а с проблемой водоснабжения в населенных пунктах Иссык-Кульской области.

«В селе Дон-Булак до сих пор нет чистой воды. Два года назад брали кредит на водоснабжение. Я по этому вопросу обращался. Если частные фирмы не работают, составьте черный список и не работайте с ними. Или сами стройте. Когда приходите на ратификацию кредитов, с горящими глазами то одно просите, то другое. Мы миллионы долларов вам одобряем. А вы нам ответить нормально не можете. Депутатов уже за людей не считаете? Давайте мы так же к вам будем относиться. Не будем письма принимать без подписи министров», — пригрозил депутат.

Он попросил представителя кабмина в парламенте Алмасбека Абытова передать привет главе кабмина Адылбеку Касымалиеву.