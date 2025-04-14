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Власть

Комитет ЖК одобрил кредит Исламского банка развития на сельхозтехнику

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности получит у Исламского банка развития $45 миллионов в кредит и $110 тысяч в качестве гранта.

Деньги будут получены на 25 лет. $26 миллионов — по процентной ставке 1,5 процента, на $19 миллионов будет действовать дополнительно ставка по Еврибору. Отсрочка по выплатам составит семь лет.

На эти деньги «Элдик Банк» и «Айыл Банк» будут направлять в льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.

Предприниматели через государственные банки будут приобретать сельхозтехнику и оборудование под 7 процентов годовых на семь лет. Собственный вклад должен составить 10 процентов.

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил получение кредита.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325964/
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