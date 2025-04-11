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Власть

Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество

Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Эгембердиев предлагает ужесточить наказание за мошенничество. Соответствующий законопроект вынесен для общественного обсуждения.

Нардеп предлагает исключить освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за мошенничество, совершенное в значительном размере. Ранее эта норма применялась только для мошенничества в крупном и особо крупном размере. Штраф в 50 тысяч сомов за мошенничество Арсланбек Эгембердиев предлагает заменить лишением свободы до одного года.

За мошенничество в особо крупном размере парламентарий предусмотрел лишение свободы от 8 до 12 лет.

Он предлагает также прописать, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мошенников применяется только в случае полного возмещения ущерба. В действующем Уголовном кодексе разрешается применять УДО при возмещении половины ущерба.

Кроме того, Арсланбек Эгембердиев предлагает сравнять мошенничество с преступлениями, совершенными против мира или безопасности человечества, военными преступлениями, против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей, пытками, коррупцией, актами терроризма, созданием экстремистской организации и не применять давность исполнения обвинительного приговора. То есть осужденный за мошенничество не освобождается от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, если вступивший в законную силу обвинительный приговор не был приведен в исполнение в свое время.

Ранее депутат Шаирбек Ташиев предлагал увеличить наказание за мошенничество, повысив штраф до 100 тысяч сомов либо уголовным сроком до пяти лет лишения свободы.

С аналогичной инициативой выступало и МВД. Правоохранительное ведомство предлагает ужесточить уголовное наказание, признав мошенничество особо тяжким преступлением.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325740/
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