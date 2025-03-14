Наказание ужесточат. Мошенничество будет признано особо тяжким преступлением

На сегодня криминогенная обстановка свидетельствует о неуклонном росте количества обращений граждан по фактам совершения в отношении них мошеннических действий (статья 209 Уголовного кодекса КР). МВД инициирует ужесточение уголовного наказания за такой вид преступлений. Проект поправок вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве отмечают, что на практике большинство уголовных дел прекращаются либо по заявлениям граждан о мошенничестве принимаются процессуальные решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела со ссылкой на наличие между заявителем и лицом, причинившим материальный ущерб, гражданско-правовых отношений.

«Даже в случаях подтверждения очевидных фактов завладения чужим имуществом значительная часть уголовных дел данной категории прекращается ввиду неполноты диспозиции нормы статьи 209 УК КР, в которой не отражен один из способов совершения данного преступления, как завладение чужим имуществом под видом гражданских правоотношений», — уточняют инициаторы.

Отмечается, что в ходе расследования уголовных дел по фактам мошенничества (которые относятся к менее тяжким преступлениям) после предъявления обвинения и последующего решения вопроса о применении в отношении обвиняемых меры пресечения отсутствует реальная возможность избрания в качестве таковой заключение под стражу. Указанное обстоятельство создает определенные трудности для органов следствия в части принятия эффективных мер по возмещению ущерба, поясняют в МВД.

«Судебная практика рассмотрения дел по фактам мошенничества также показывает, что обвиняемым, причинившим материальный ущерб в крупном размере и не возместившим данный ущерб в качестве меры наказания, как правило, применяется штраф. К лицам же причинившим материальный ущерб в особо крупном размере, в том числе с использованием служебного положения, судами часто применяется пробационный надзор.

Изложенное дает основание считать, что нарушается один из основных принципов уголовного судопроизводства — принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. При таких обстоятельствах виновные лица, осознавая возможность избежать реального наказания, целенаправленно совершают умышленные мошеннические действия в целях незаконного завладения чужим имуществом», — говорится в справке-обосновании.

Правоохранительное ведомство предлагает пересмотр диспозиции статьи 209 УК КР и дополнить ее словами «...а также сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств».