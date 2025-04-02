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Власть

Шаирбек Ташиев предлагает ужесточить уголовное наказание за мошенничество в Сети

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев предлагает ужесточить уголовное наказание за мошенничество в интернете. Он разработал соответствующий законопроект.

По словам инициатора, документ подготовлен в связи с увеличением количества преступлений, связанных с мошенничеством, и ростом общественной опасности данных деяний.

«Введение более строгих мер позволит повысить эффективность профилактики мошенничества, усилить защиту прав и законных интересов граждан и организаций, а также оказать дополнительное воздействие на предотвращение и пресечение данного вида преступлений», — говорится в справке-обосновании.

В последние годы в Кыргызстане наблюдается существенный рост количества преступлений, связанных с мошенничеством. Существующие законодательные нормы не всегда позволяют правоохранительным органам оперативно и эффективно реагировать на новые формы и методы совершения мошеннических действий, что ведет к недостаточной защите прав потерпевших и снижению уровня доверия населения к правоохранительной и судебной системам.

Необходимо усилить правовую защиту наиболее уязвимых групп населения — пенсионеров, малоимущих граждан, инвалидов и других категорий, которые чаще всего становятся жертвами мошенничества.

По словам Шаирбека Ташиева, мошенничество зачастую влечет за собой тяжелые финансовые последствия для потерпевших. Граждане могут лишиться крупных денежных сумм, сбережений или имущества, а юридические лица понести серьезные потери вплоть до банкротства. Систематическое мошенничество подрывает экономическую стабильность, поскольку уменьшает доверие людей к институтам государства.

Чем выше ответственность и суровее наказание, тем сильнее сдерживающий эффект для потенциальных правонарушителей, считает депутат.

«Если наказание за мошенничество будет ужесточено, у злоумышленников сократится стимул использовать подобные противоправные методы обогащения, так как риски и последствия станут несоизмеримо выше возможной выгоды. Ужесточение наказания за мошенничество — это один из способов укрепить доверие граждан к правовой системе. Когда государство демонстрирует твердую позицию по преследованию и наказанию мошенников, это способствует формированию ощущения защищенности среди населения, повышает авторитет и эффективность правоохранительных органов и государства», — отмечается в справке-обосновании.

Шаирбек Ташиев предлагает увеличить наказание за мошенничество, повысив штраф до 1 тысячи расчетных показателей либо уголовным сроком до пяти лет лишения свободы.

Отметим, ранее с аналогичной инициативой выступало МВД. Правоохранительное ведомство предлагает ужесточить уголовное наказание, признав мошенничество особо тяжким преступлением.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324649/
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