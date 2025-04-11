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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф вылетел в Россию, где сегодня ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

СМИ
Фото СМИ

Отмечается, что другой источник издания рассказал, что Дональд Трамп введет дополнительные ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

По данным Axios, это будет третья встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина.

В Госдепартаменте пока не комментируют визит.

Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream, вылетевший из США, уже приземлился в Санкт-Петербурге.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325692/
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