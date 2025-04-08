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Власть

Штрафы за фейки. Чиновники, не терпящие критику, могут злоупотребить нормой

Чиновники, не терпящие критику, могут злоупотребить предлагаемыми штрафами за распространение недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и СМИ. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Русланбек Жакышов.

Народные избранники рассматривают очередной законопроект Минкультуры, предусматривающий административные санкции за фейки. Ведомство предлагает Кодекс о правонарушениях дополнить статьей 109.3 «Распространение недостоверной (ложной) информации» и предусмотреть штрафы в 20 тысяч сомов для физлиц и 65 тысяч — для юридических за нарушение этой нормы.

Русланбек Жакышов отметил, что если гражданин опубликовал заведомо ложную информацию, чтобы взбудоражить народ, за это и так предусмотрена ответственность в действующем законодательстве.

«Но есть чиновники, которые не выносят критику и чувствуют себя выше всех. Я опасаюсь, что законопроект в таких случаях может нанести вред. Когда указывают на недостатки в работе, некоторые чиновники, и районного, и республиканского уровня, пугают своих подчиненных связями в МВД, прокуратуре, суде. И бывают случаи, когда заставляют наложить штраф на них. Бывают такие проявления бай-манапских замашек и злоупотребления должностным положением. Есть такие понятия, как «свобода слова», «права человека». Неправильно совсем «отрезать» язык людям», — сказал он.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что органы внутренних дел будут составлять протоколы по данному правонарушению, и добавил, что в целях обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел по отмеченному правонарушению предлагается передать суду полномочие по рассмотрению и наложению по нему взыскания.

Напомним, президент Кыргызстана подписал закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете 31 января 2025 года. Документ вступил в силу 10 февраля.

То есть, согласно Кодексу о правонарушениях, наказание для распространителей лжи уже определено: административное — за оскорбление для физических лиц составляет 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч. Если депутаты парламента примут изменения, то на эти суммы будут штрафовать тех пользователей соцсетей, чью информацию посчитают фейковой. Кто будет определять «фейковость» сообщения, пока не известно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325264/
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