Оскорбления и клевета в интернете: закон о штрафах подписал Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана подписал закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете. Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Теперь, согласно Кодексу о правонарушениях, административное наказание за оскорбление для физических лиц составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч.

Напомним, кабмин предлагал в Кодекс о правонарушениях ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч — для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических — до 65 тысяч. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.