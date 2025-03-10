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Власть

Еще один законопроект с санкциями за фейки инициировали власти Кыргызстана

Еще один законопроект, предусматривающий административные санкции за фейки, инициировали власти Кыргызстана. Кабинет министров подготовил проект закона «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях». Документ поступил в Жогорку Кенеш.

Законопроектом предлагается штрафовать граждан за распространение недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и СМИ.

«На сегодня главным источником информации стали интернет-пространство, социальные сети, которые приобрели статус не только информационных площадок, мнений, микроблогов, но и площадки по распространению ложной, недостоверной (фейковой) информации. Регулирование средств массовой информации, интернет-пространства не должно оцениваться как цензура либо ущемление демократических прав и свобод.

Практика показывает, что фейковые аккаунты регистрируются именно для того, чтобы создавать негативное настроение в обществе по дестабилизации обстановки на волне какого-либо события», — поясняет инициатор.

Кабмин предлагает дополнить кодекс статьей 1093 «Распространение недостоверной (ложной) информации». Подразумеваются фейки, которые, по мнению чиновников, могут создавать условия для нарушения общественного порядка, прав граждан, организаций или государственных интересов, если такие действия не подпадают под уголовную ответственность.

Размер штрафов определен на уровне 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) для физических лиц и 650 расчетных показателей (65 тысяч) для юридических.

Напомним, президент Кыргызстана подписал закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете 31 января 2025 года. Документ вступил в силу 10 февраля.

То есть, согласно Кодексу о правонарушениях, наказание для распространителей лжи уже определено — административное за оскорбление для физических лиц составляет 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч. Если депутаты парламента примут изменения, то на эти суммы будут штрафовать тех пользователей соцсетей, чью информацию посчитают фейковой. Кто будет определять «фейковость» сообщения, пока не известно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322181/
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