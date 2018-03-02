Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)

Дорогие соотечественники, коллеги и соратники!

1 марта 2018 года я принял решение сложить с себя полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана. Это было непростое для меня личное и жизненное, а не политическое решение.

Хочу подчеркнуть, что я принял это решение со спокойным сердцем, потому что оставляю свой пост в момент, когда в нашем народе, как и в моих коллегах, есть уверенность в собственных силах и решимость действовать во благо моей родной страны.

Я уверен, что те позитивные изменения, которых добился Кыргызстан на своем историческом пути — это результат выбора, который делал кыргызстанский народ не одно десятилетие. Мы много добились. Залог нашего успеха в упорстве и способности отказаться от личной выгоды ради блага и спокойствия его страны.

Я считаю большим достижением тот факт, что мы смогли добиться преодоления внутренних противоречий и во многих ситуациях сегодня ощущаем себя единым сильным народом, забывая обо всех наших разногласиях по каким бы то ни было вопросам. Я искренне рад этому, поскольку это означает, что каждый из нас, независимо от того, где бы он ни находился и какую бы должность или профессию ни имел, осознает свой долг перед страной. Вместе нам удалось превратить нашу Родину в сосредоточие силы, мудрости и стабильности.

Я искренне благодарю каждого, с кем мы плечом к плечу отстаивали лучшее будущее для нашего Кыргызстана, кто поддерживал и конструктивно критиковал мои законодательные инициативы, что позволяло сделать их более эффективными для развития отечественной экономики.

Я сердечно благодарю каждого своего избирателя, особенно жителей Бишкека и жилмассивов Первомайского района , за их доверие все эти годы, за веру в нашу страну! За то, что вместе мы преодолевали трудности и инертность времени. Пребывая на посту депутата Жогорку Кенеша, я сделал максимум из того, что мог в рамках своих полномочий.

Сейчас Кыргызстан находится на том этапе, когда во власть пришла команда во главе с новым президентом Кыргызстана Сооронбаем Шариповичем, готовая принять на себя вызовы сегодняшнего дня и всю полноту ответственности за каждое судьбоносное для государства решение. И я уверен в том, что они продолжат позитивные изменения и структурные реформы, фундамент для которых был заложен усилиями его предшественника, экс-президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева.

Среди таких наиболее значимых шагов реализация планов, предусмотренных Национальной стратегией 2040.

Верю, что руководство страны успешно реализует реформы, направленные на образование, либерализацию экономики, создание по-настоящему независимой судебной системы и эффективной работы госорганов.

Свою дальнейшую миссию я вижу в том, чтобы в повседневной жизни продолжить служение своему народу и своей стране. Уверен, что истинному патриоту своей нации и страны, не нужны ни награды, ни звания, ни должности.

Главное — умение сохранять достигнутое в стране чувство единства и выполнять свой долг, который состоит в безоговорочном служении Родине.

С большим уважением,

Фархат Иминов