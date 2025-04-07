Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замглавы МИД Алмаз Имангазиев.

Депутат Илимбек Кубанычбек уулу напомнил, граждане Кыргызстана, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства, должны урегулировать свое правовое положение до 30 апреля 2025 года или покинуть страну. Он отметил, что в связи с введением реестра контролируемых лиц у кыргызстанцев возникло множество трудностей, в частности с блокировкой банковских карт, устройством детей в образовательные учреждения и так далее.

Алмаз Имангазиев ответил, что недавно у нас с визитом был заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

«С ним тоже проводили переговоры по продлению срока обсуждаемого указа президента РФ. Сейчас мы ждем ответа российской стороны. Мы регулярно поднимаем эти вопросы. Приглашали их посла. Кроме того, наш диппредставитель в РФ также встречается с представителями Госдумы и правительства», — сказал он.

По информации МВД России, в реестр контролируемых лиц в стране включено 685 тысяч иностранцев. До 30 апреля им надлежит явиться в органы внутренних дел для легализации пребывания и представления необходимых документов.

По данным МИД, в РФ в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты.