18:47
USD 86.83
EUR 95.46
RUB 1.02
Власть

Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов

Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замглавы МИД Алмаз Имангазиев.

Депутат Илимбек Кубанычбек уулу напомнил, граждане Кыргызстана, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства, должны урегулировать свое правовое положение до 30 апреля 2025 года или покинуть страну. Он отметил, что в связи с введением реестра контролируемых лиц у кыргызстанцев возникло множество трудностей, в частности с блокировкой банковских карт, устройством детей в образовательные учреждения и так далее.

Алмаз Имангазиев ответил, что недавно у нас с визитом был заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

«С ним тоже проводили переговоры по продлению срока обсуждаемого указа президента РФ. Сейчас мы ждем ответа российской стороны. Мы регулярно поднимаем эти вопросы. Приглашали их посла. Кроме того, наш диппредставитель в РФ также встречается с представителями Госдумы и правительства», — сказал он.

По информации МВД России, в реестр контролируемых лиц в стране включено 685 тысяч иностранцев. До 30 апреля им надлежит явиться в органы внутренних дел для легализации пребывания и представления необходимых документов.

По данным МИД, в РФ в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325145/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году
В 2024 году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев
О нововведениях для мигрантов рассказали в ЕЭК
Построить больницу кыргызско-российской дружбы предложено в Бишкеке
Минтруда КР помогло мигрантам в РФ получить зарплату 85 миллионов рублей
Кашель с кровью: Роспотребнадзор ответил на сообщения о новом вирусе
С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями
Депутат просит открыть генконсульство Кыргызстана в Канаде
Таджикистан и Кыргызстан соединили энергосистемы
Кыргызстан и Таджикистан обменялись ратификационными грамотами
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил&nbsp;ЕС сотрудничество в&nbsp;разработке сырьевых материалов Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
В&nbsp;США начались масштабные протесты против Трампа и&nbsp;введения импортных пошлин В США начались масштабные протесты против Трампа и введения импортных пошлин
Президент Кыргызстана не&nbsp;стал подписывать Земельный кодекс Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Бизнес
В&nbsp;Новопокровке к&nbsp;газу уже подключились 2&nbsp;тысячи домов В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
7 апреля, понедельник
18:30
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:56
Внимание! В части Бишкека 8 апреля не будет воды
17:45
Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов
17:42
В Бишкеке задержан еще один человек за дачу взятки сотруднику милиции
17:29
Захват заложницы в аэропорту Алматы: начался суд над Машрапбеком Баратовым