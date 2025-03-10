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Общество

В России в реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тысяч иностранцев

В России в реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тысяч иностранцев. Об этом сообщил глава правоохранительного ведомства Владимир Колокольцев.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, все они не имеют законных оснований для нахождения в РФ, информация о них размещена в реестре контролируемых лиц.

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Владимир Колокольцев напомнил, что цель реестра — ограничить число незаконно находящихся в России иностранцев и обязать их легализовать свое пребывание.

Он подчеркнул, что иностранцы должны легализовать свое пребывание до 30 апреля. «До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, представить необходимые документы, и только тогда они будут исключены из этого реестра», — сказал глава МВД.

Он отметил, что в 2025-м преступность среди иностранных граждан снизилась. «В этом году ситуация с пребыванием иностранцев у нас в стране не ухудшила общее состояние правопорядка, а даже преступность среди них несколько понизилась», — добавил Владимир Колокольцев.

Реестр контролируемых лиц начал работать 5 февраля. Туда вносятся данные об иностранных гражданах, которые незаконно находятся на территории России. Находящиеся в реестре лица ограничены в правах: им запрещено менять место жительства, регистрировать брак, недвижимость или транспортные средства. Также предусмотрены штрафы для юридических лиц, которые оказывают услуги или трудоустраивают таких мигрантов.

По данным МИД, в РФ в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты. Для исключения из реестра, разблокировки банковских карт и снятия других ограничительных мер им рекомендуют урегулировать свое правовое положение в стране либо выехать за пределы России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322207/
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В России в реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тысяч иностранцев