17:13
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Власть

Учителей заставляют выходить на субботники. В ЖК обратились к акыйкатчи

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что к нему обращаются учителя и воспитатели детских садов с жалобой на то, что их заставляют выходить на субботники.

«Субботники – хорошая затея Ленина, и она в неправильной форме продолжается в нашей независимой стране. Учителя и воспитатели пять дней работают с детьми, на шестой день их заставляют работать бесплатно. Они ни в чем не провинились. Они же не рабы государства», — сказал Дастан Бекешев.  

Депутат отметил, что Министерство образования не защищает их права, и попросил это сделать омбудсмена Джамилю Джаманбаеву. Акыйкатчи отметила, что такие заявления к ней не поступали, но она готова отреагировать на сообщение.

В Бишкеке с 15 марта по 17 мая объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы. Ранее мэрия сообщала, что в прошедшую субботу на уборку вышли 1 тысяча 146 организаций. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325134/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмена КР обвинили в попытке ликвидировать Наццентр по предупреждению пыток
Омбудсмен КР бьет тревогу из-за отсутствия документов у пациентов психбольниц
В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство
Депутат против того, чтобы парламент лишали права увольнять омбудсмена
Функции института омбудсмена и НЦПП дублируются. Один из них предложили закрыть
Ранние браки и несовершеннолетние матери в Кыргызстане — омбудсмен бьет тревогу
Школьный рэкет продолжается. Омбудсмен требует от правоохранителей принять меры
В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку — омбудсмен
Один из задержанных в СИЗО-1 пожаловался на избиения
Избиение детей в Сузаке. У пострадавших малышей синяки и ссадины на теле
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил&nbsp;ЕС сотрудничество в&nbsp;разработке сырьевых материалов Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
В&nbsp;США начались масштабные протесты против Трампа и&nbsp;введения импортных пошлин В США начались масштабные протесты против Трампа и введения импортных пошлин
Трамп объявил чрезвычайное положение в&nbsp;США из-за дефицита торгового баланса Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
Бизнес
В&nbsp;Новопокровке к&nbsp;газу уже подключились 2&nbsp;тысячи домов В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
7 апреля, понедельник
16:59
В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
16:47
Закон о клевете. В ЖК просят акыйкатчи отреагировать на инициативу Минкультуры
16:45
В Таласской области открыт детсад имени погибшего на границе военнослужащего
16:38
В Бишкеке временно изменили схемы движения автобусов
16:22
Учителей заставляют выходить на субботники. В ЖК обратились к акыйкатчи