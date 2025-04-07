Учителей заставляют выходить на субботники. В ЖК обратились к акыйкатчи

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что к нему обращаются учителя и воспитатели детских садов с жалобой на то, что их заставляют выходить на субботники.

«Субботники – хорошая затея Ленина, и она в неправильной форме продолжается в нашей независимой стране. Учителя и воспитатели пять дней работают с детьми, на шестой день их заставляют работать бесплатно. Они ни в чем не провинились. Они же не рабы государства», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат отметил, что Министерство образования не защищает их права, и попросил это сделать омбудсмена Джамилю Джаманбаеву. Акыйкатчи отметила, что такие заявления к ней не поступали, но она готова отреагировать на сообщение.

В Бишкеке с 15 марта по 17 мая объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы. Ранее мэрия сообщала, что в прошедшую субботу на уборку вышли 1 тысяча 146 организаций.





