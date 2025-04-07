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Общество

Более 265 тонн мусора собрали в Бишкеке на субботнике в выходные

Более 265 тонн мусора собрали в Бишкеке на субботнике в выходные. Об этом сообщили в мэрии.

По ее данным, в столице продолжается двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению. В субботнике приняли участие более 30 тысяч человек.

На уборку вышли 1 тысяча 146 организаций, собрано более 265 тонн мусора.

В выходные в городе высадили 385 саженцев, подстригли 580 деревьев, очистили почти 27 километров ирригационных каналов и вывезли 70 тонн строительного и инертного мусора.

По данным муниципальной инспекции, из 580 закрепленных организаций три проигнорировали субботник. К ним применят административные меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325040/
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