Садыр Жапаров призвал противостоять ношению никабов в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью национальному информационному агентству «Кабар» ответил на вопрос о штрафе для кыргызстанок, носящих никаб и паранджу.

Журналист отметил, что в обществе обсуждается видео, снятое в Джалал-Абаде, на котором милиционеры останавливают женщин в хиджабах.

Садыр Жапаров отметил, что паранджа — это обычный платок и никто его не запрещал носить. При этом он напомнил, что был принят закон, регулирующий религиозную сферу, а Духовное управление мусульман Кыргызстана, в свою очередь, своей фетвой запретило ношение никабов и паранджи.

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«Поэтому наши граждане обязаны исполнять фетву муфтията. И в наших древних традициях наши матери и сестры никогда не носили паранджу. А силовым органам я бы сказал не перегибать палку. Тех, кто ходит с открытым лицом, но в платке, не нужно трогать. Неважно, обматывают они платок вокруг головы или завязывают под подбородком, как наши матери, — это личное дело каждого. И раньше каждая носила платок по-разному. Это право каждого. Главное, чтобы лицо было открыто», — сказал президент.

При этом он сказал о необходимости противостоять ношению никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отметив, что это важно для сохранения общественной безопасности.

В январе этого года был подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека.

В апреле ГКНБ по Джалал-Абадской области провел оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, УВД региона, Государственной комиссии по делам религий и представителей судебных органов, где был сформирован план совместных мероприятий по обеспечению исполнения этого закона. В спецслужбе напомнили, что за ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.