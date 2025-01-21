Президент Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсетях.

Глава государства отметил, что приверженцы религиозных норм просили его отклонить закон с возражением.

«В то же время есть и граждане со светскими взглядами, которые настаивали на подписании и введении закона в силу. Не будем забывать, что последних в нашей стране столько же, сколько и религиозных. Светские люди против того, чтобы незнакомцы ходили по квартирам и домам, стучались в двери. Люди хотят получить ответы на вопросы, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные муфтиятом, казиятом или хатыбиятом, какую организацию или направление они пропагандируют и не противоречит ли оно нашей религии», — написал он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в законе есть только один спорный момент — вопрос обхода домов для проповедей.

«У нас вопрос обхода домов для проповедей (кыдыруу) еще не урегулирован должным образом. Не определено, кто выдает разрешение на такие обходы, кто может участвовать в них, какое образование необходимо, кто имеет право проводить даават, какие листовки или книги разрешено распространять и кто будет проверять эти материалы», — заметил он.

Есть случаи, когда наши граждане оставляют семьи и детей без присмотра и средств к существованию, уезжая на три дня, 40 дней или даже четыре месяца. Как так можно? Разве нельзя сначала обеспечить свою семью хотя бы минимальным питанием, а потом уже отправляться призывать к религии? Садыр Жапаров

«Никто не против даавата. Мы никогда не пострадаем от правильного даавата. Пока можете проводить его в мечетях, на свадьбах, похоронах, рынках или в других местах, где собираются люди», — сказал он.

Президент отметил, что муфтият и Совет улемов должны установить четкие требования и правила, кто может участвовать в проповедях, какой орган выдает удостоверения, кто осуществляет контроль, и предложить их главе государства.

«Мы рассмотрим и поддержим. Проблем в этом нет. Я, например, никогда не выступлю против религии. Я сын человека, который всю жизнь был глубоко верующим молдо и ажы. Я очень хорошо понимаю, что такое религия. Если бы я сейчас подумал: «Лишь бы не потерять расположение тех, кто строго придерживается религии, а что будет в будущем, неважно», то мог бы просто вернуть этот законопроект с возражением. Но я рассматриваю этот вопрос не как просто гражданин, а как президент страны», — написал он.

Садыр Жапаров также добавил, что в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения.

Он уверен, что если муфтият и Совет улемов разработают четкие правила, упорядочат этот процесс и затем продолжат проводить обход, это пойдет на пользу будущего государства.

Глава государства подчеркнул, что сейчас народ разделился на 33 течения. В Кыргызстане существуют запрещенные судом радикальные течения, которые, несмотря на это, продолжают свою деятельность:

«Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами». «Ат-Такфир Валь-Хиджра». «Йакын Инкар». «Джабхат ан-Нусра» (ушли на территорию Сирии). «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (ушли на территорию Сирии). «Жаннат Ошиклари» (ушли на территорию Сирии).

В прошлом году КР вернула из Сирии 544 гражданина, которые уехали туда «на джихад». Сейчас они проходят реабилитацию под контролем государства, с ними проводится разъяснительная работа.

Деятельность 14 экстремистских или террористических организаций запрещена судом Кыргызской Республики и прекращена на территории страны. «Если их деятельность действительно прекращена? Возможно, среди них есть те, кто действует тайно?» — задается вопросом Садыр Жапаров.

Течения, деятельность которых запрещена судом:

«Аль-Каида». «Исламское движение Восточного Туркестана». «Курдский народный конгресс». «Организация освобождения Восточного Туркестана». «Исламская партия Туркестана». «Церковь Муна». «Жайшуль Махди». «Джунд аль-Халифат». «Ансаруллох». «Акромия». «Пропагандистские материалы и деятельность Саида Бурятского (А.Тихомирова)». «ИГИЛ — Исламское государство Ирака и Леванта». «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». «Организация «Джихад».

Течения, деятельность которых не запрещена судом:

«Таблиги Джамаат». «Салафия». «Хизмет» (гюленисты). «Нурджулар». Сулайманисты. «Ахмадия». Кораниты («Ахлуль Куран»). «Братья-мусульмане». «Адвентисты седьмого дня». Свидетели Иеговы. Протестанты. Церковь Иисуса Христа. Саентологи. Тенгрианцы.

Президент заметил, что число последователей этих течений с каждым днем растет. Это происходит из-за того, что незапрещенные течения все активнее распространяют свои книги и брошюры.

«У нас нет претензий к гражданам, которые отправляются на даават с чистыми намерениями. Проблема в том, что некоторые недобросовестные организации используют обходы как прикрытие, чтобы тайно завлекать людей в неправильные течения. Это крайне опасная тенденция, она угрожает нашему будущему. Мы уже видим, как в странах, например, в Сирии, мусульмане сами борются друг с другом, утверждая: «Моя организация правильная, а твое течение ошибочно». Из-за этой борьбы за влияние проливается кровь миллионов мусульман, потому что эти государства с давних пор разделены на радикальные и раздробленные течения, как сейчас у нас. Когда сторонников таких групп становится больше, начинаются конфликты и борьба за влияние. Внешние силы, которым это выгодно, тоже разжигают эти противостояния. Поэтому небольшой народ Кыргызстана должен жить в рамках нашей единственной традиционной религии. Муфтият и религиозные ученые, помогите навести порядок в этом вопросе», — сказал он.

Садыр Жапаров также призвал не превращать благие дела в политическую игру и поручил муфтияту и Совету улемов разработать правила для подомового обхода вплоть до мельчайших деталей и представить их ему.