В Чон-Алайском районе из-за расширения дороги снесут заборы и дома 300 семей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Сулайманов рассказал, что в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района проходит международная дорога, ведущая в Таджикистан. Из-за расширения этой трассы будут снесены заборы и дома более 300 семей.

«По словам жителей, документы на дома они получили еще в 1969 году. Некоторым снесут только заборы, некоторым — дома. Есть такие дома, в которых сносу подлежит одна из трех комнат. Жители не против расширения дороги и сноса, но просят компенсации, потому что уровень жизни там низкий и люди просто могут остаться на улице», — сказал нардеп.

Он попросил представителя президента и кабмина в парламенте Алмасбека Абытова предусмотреть компенсации жителям села.

Ранее на заседании спикер Нурланбек Тургунбек уулу сказал, что в селах людей заставляют двигать заборы для расширения дорог. Он попросил не делать этого и не будоражить народ.

До этого депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству подняли тему о «моде» сносить имущество граждан и напомнили о необходимости соблюдать их права на частную собственность.