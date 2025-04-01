Защита частной собственности. Депутаты обсудят «моду на снос» в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша — члены комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на одном из следующих заседаний обсудят вопрос сноса частной собственности кыргызстанцев. К такому решению парламентарии пришли на сегодняшнем заседании.

Перед этим трое депутатов сказали о необходимости соблюдать права граждан на частную собственность.

Исхак Масалиев сообщил, что к нему поступила жалоба жителей «Киргизия-1» и «Киргизия-2» на незаконные действия мэрии.

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«Мы все стали очевидцами, как один человек дал поручение расширить дорогу, а мэр и управделами все рушат. Все должно быть в рамках закона. И изъятие имущества должно производиться по решению суда, нельзя, опираясь на решение 1970 года. Тем более там написано, что это решение теряет силу по истечении шести месяцев. Несмотря на это, все сносят. Строительство должно вестись, но в рамках закона. Я предлагаю отправить этот вопрос генпрокурору для рассмотрения законности. Город должен развиваться, но делать это нужно правильно, есть компенсации, есть другие методы», — сказал Масалиев.

Его поддержал депутат Улугбек Ормонов. По его словам, в Кыргызстане сейчас стало «модно все сносить».

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«Конечно, нет речи о дорогах международного и республиканского значения. Но сейчас такое началось и в селах. Мне кажется, что у акимов и губернаторов нет другой работы и они как-будто соревнуются между собой, кто больше снесет. Рядом с ними ездят маленькие бульдозеры, которые по одному их слову сразу же сносят часть объекта. Я думаю ,что нам нужно собрать информацию по губернаторам 7 областей и обсудить на заседании, мы профильный комитет. И по обращению жителей «Киргизии-1» можно пригласить все стороны на заседание и обсудить, направить в законное русло. Никто не против развития города, но все нужно делать в рамках закона», — считает парламентарий.

Депутат Эльдар Абакиров также призвал коллег уделить внимание на эту проблему и обсудить данный вопрос на заседании комитета. Он напомнил ,что частная собственность граждан защищена законом.

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«Конечно, государство проводит реконструкцию, строит дороги, проводит коммуникации, это нормальный процесс. Но наша Конституция и Земельный кодекс защищают частную собственность. Во время этих реконструкций госорганы должны все просчитывать, если есть законные владельцы — нужно выплачивать компенсации. Граждане Кыргызстана платят налоги, уважают государство и желают ему процветания, но и государство должно уважать частную собственность своих граждан», — добавил Абакиров.

Председатель комитета Мурадил Сыдыков в свою очередь сообщил, что ранее уже планировалось провести выездное заседание комитета совместно с Минстроем и мэрией и посетить обсуждаемые сейчас объекты. После выступлений депутатов он добавил, что комитет отправит запросы и соберет необходимую информацию, а на одном из следующих заседаний депутаты детально обсудят озвученные проблемы.

Напомним, в рамках реконструкции проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке на отрезке от проспекта А.Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей планируют расширение автомобильной дороги и строительство велосипедной дорожки. Из-за расширения с западной части проспекта мэрия намерена изъять часть участков у жителей по улице Восточной жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2».

