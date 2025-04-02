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Власть

Тестирование детей мигрантов при приеме в школы прокомментировал глава Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал вступление в действие закона, который определяет условия зачисления в школы детей трудовых мигрантов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава парламента РФ отметил, что «эта тема волнует многих».

«В прошлом году на основании обращений депутатами Государственной думы инициативно разработано и принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Вступил в силу последний из них, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы. По данным МВД, на 1 января 2025 года в России находилось 783 тысячи 593 несовершеннолетних мигранта», — написал Вячеслав Володин.

По словам главы Госдумы, теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения на территории нашей страны и в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка.

«С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30 процентов работы, — не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90 процентов», — проинформировал он.

Диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.

Для поступления:

  • в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий;
  • в 2-5-е классы — на 18 из 20 заданий;
  • в 6-9-е классы — на 20 из 22 заданий;
  • в 10-11-е классы — на 22 из 24 заданий.

«По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.

Не снимаем вопрос с контроля!

Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов», — дополнил глава Госдумы.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России начали действовать дополнительные требования к приему детей — иностранных граждан в образовательные учреждения. Нововведения касаются как дошкольного, так и школьного образования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324678/
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