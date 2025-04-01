Туркменистан будет поставлять электроэнергию в Кыргызстан до 2026 года

Кыргызстан подписал соглашение с Туркменистаном на поставки электроэнергии до 2026-го. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, также ведутся переговоры о поставках электроэнергии в следующем году с Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

На 2025-й соглашения со всеми этими странами, по словам Таалайбека Ибраева, уже есть. Объемы импорта он не сообщил.

По данным на 2024 год, Кыргызстан импортировал 3 миллиарда 634,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии.