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Власть

В 2024 году Кыргызстан импортировал 3,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

В 2024 году Кыргызстан импортировал 3 миллиарда 634,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

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По его словам, в 2024 году Кыргызстану потребовалось 18,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

«На ГЭС произвели 12 миллиардов 774 миллиона киловатт-часов. На ТЭЦ Бишкека — 1 миллиард 760 киловатт-часов. На частных и малых гидроэлектростанциях – 156 миллионов 200 тысяч, солнечных электростанциях — 170 миллионов киловатт-часов», — сказал министр.

Он добавил, что электроэнергия импортировалась из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324591/
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