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Власть

Законопроекты об отмене ЭТТН и налога на транспорт внесут на рассмотрение ЖК

В ближайшее время на рассмотрение Жогорку Кенеша внесут законопроекты, которыми предлагается отменить налог на автотранспортные средства и электронные товаротранспортные накладные. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов. 

По его словам, законопроекты уже готовы и проходят определенные процедуры в профильных министерствах.

Напомним, обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции, отменено с 1 января 2025 года.

Кроме того, президент Садыр Жапаров заявил, что указом отменил налог на транспорт. Также он поручил объявить амнистию гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324468/
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