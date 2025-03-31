Законопроекты об отмене ЭТТН и налога на транспорт внесут на рассмотрение ЖК

В ближайшее время на рассмотрение Жогорку Кенеша внесут законопроекты, которыми предлагается отменить налог на автотранспортные средства и электронные товаротранспортные накладные. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, законопроекты уже готовы и проходят определенные процедуры в профильных министерствах.

Напомним, обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции, отменено с 1 января 2025 года.

Кроме того, президент Садыр Жапаров заявил, что указом отменил налог на транспорт. Также он поручил объявить амнистию гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.