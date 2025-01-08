Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт

В Кыргызстане теперь нет налога на автотранспортные средства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Садыр Жапаров.

Он объяснил суть инициативы. Решение связано с тем, что в стране вступили в силу изменения в Закон «О дорожном фонде», предусматривающий сбор по 1 сому с каждого литра топлива.

«Я поручил отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ. С транспортных средств налог больше не взимают, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, забирают по 1 сому. Также я поручил объявить амнистию гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт до 1 января 2025 года», — написал глава государства.

Оказалось, что таких неплательщиков довольно много. Садыр Жапаров отметил, что также простили все долги юридическим и частным предпринимателям, накопленным до 1 января 2022-го. Налоги до 1 января 2022 года не будут проверять. Кроме того, создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца она предоставит свои предложения.

Также продлен мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030-го.

«До 2030 года мы решим вопрос об орошении земель, построим основные и второстепенные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо. В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать с них налоги. Но, уважаемые соотечественники, хочу напомнить вам одно. Государство держится и становится сильным благодаря налогам. Рост заработной платы, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов. Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет вам с рук. Своевременная уплата налогов — это священный долг каждого гражданина. В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания», — добавил президент.

В заключение он посоветовал гражданам оплачивать налоги своевременно.