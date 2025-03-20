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Экономика

В Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики

В Кыргызстане отменили ЭТТН с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отметим, предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента зимой и вопрос оперативно решен.

В ГНС подчеркивают, что обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции отменено с 1 января 2025 года.

По данным фискального ведомства, с 1 января 2027 года применение ЭТТН станет обязательным для лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующее постановление принято кабинетом министров.

Что должны знать кыргызстанские налогоплательщики об основных изменениях, уточнили в ГНС.

Отмена ЭТТН и списание товаров

С модуля ЭТТН Государственной налоговой службой будут списаны все товары, кроме нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции. Виртуальные склады, где нет нефтепродуктов, алкоголя и табака, будут деактивированы.

Освобождение от указания кодов маркировки


До 1 апреля 2026 года налогоплательщики освобождаются от обязательного указания кодов маркировки в документах модуля ЭТТН для алкогольной и табачной продукции.

Новый вид деятельности на основе патента


В рамках упрощенной системы налогообложения введен новый вид деятельности на основе патента — сдача в наем нежилой площади для торговой деятельности, расположенной на территориях рынков и мини-рынков. Для расчета применяется ставка за один квадратный метр.

Сроки выписки счет-фактур


С 1 мая 2025 года электронные счет-фактуры должны оформляться не позднее 5 дней с момента осуществления поставки товара (за исключением реализации населению).

Налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога по ставкам от 0, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент, а также осуществляющих торговую деятельность в зонах торговли с особым режимом, теперь могут оформлять упрощенную счет-фактуру на бумажном носителе взамен электронного счета-фактуры.

Обязательное предоставление счет-фактуры в бумажном виде


Налогоплательщики, которые оформляют электронные счета-фактуры, обязаны их распечатывать и предоставлять покупателям (не зарегистрированным в ИС ЭСФ) в бумажном виде для подтверждения факта приобретения товаров.

Переход на электронно-бумажные счет-фактуры


До 1 октября 2025 года налогоплательщики могут оформлять упрощенные счета-фактуры на бумажном носителе. После этой даты начнется поэтапный переход на электронно-бумажные счета-фактуры.

В Государственной налоговой службе подчеркивают, что все перечисленные изменения направлены на упрощение налогового учета и снижения административной нагрузки на бизнес.

«В свою очередь, удобная и упрощенная система налогообложения, соответствующая современным технологическим стандартам, будет способствовать развитию предпринимательства в стране, и ГНС продолжит работу в этом направлении», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323397/
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