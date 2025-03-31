Берут взятку в $3–4 тысячи. Депутат рассказал о коррупции в Минсельхозе

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Акбокон Таштанбеков рассказал о коррупции в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его словам, министерство не регистрирует озера рыбных хозяйств.

«Поднимаю вопрос озер рыбных хозяйств. До сих пор их не регистрируете, до сих пор берете взятку. Вы же получаете $3–4 тысячи, вы хотя бы снизьте эту стоимость. Вы же специально не вводите это в закон. Сейчас озера зарегистрированы как орошаемые, богарные земли, пастбища. Президент освободил пастбища от налогов. Теперь они (владельцы рыбных хозяйств) не знают что делать. Местные говорят, что они не платят налоги, акимы, айыл окмоту получают деньги. Документально озер нет», — сказал Акбокон Таштанбеков.

Замглавы Минводсельпрома Жаныбек Керималиев ответил, что все замечания депутата правильные.

«Поэтому директор департамента был уволен и был назначен новый. Будем проводить работу по рыбным хозяйствам, по регистрации и инвентаризации озер», — сказал он.

Депутаты во втором чтении рассматривают проект Водного кодекса КР и введение его в действие.