Первый саммит лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Мнения экспертов

В Худжанде (Таджикистан) сегодня проходит встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они отметят праздник Нооруз и подпишут договор о точке стыка границ и проведут трехсторонний саммит.

Ранее заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве отметил, что это будет первый в истории трехсторонний саммит.

Национальный суверенитет стран Центральной Азии

О саммите стало известно сразу после того, как Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о государственных границах.

Политолог, глава организации Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов выразил мнение, что, судя по всему, главы трех государств стараются не терять время для развития инициатив по разрешению проблемных трансграничных ситуаций.

Он отметил, что проблемы сложились, с одной стороны, из-за сложного советского наследия в плане границ между государствами Центральной Азии, с другой — из-за недостатка политической воли стран региона по преодолению этого наследия. Политолог напомнил, что оно не раз приводило к росту напряженности между государствами и даже к вооруженным конфликтам.

«Наконец, мы наблюдаем наличие такой политической воли, которая позволяет разрулить эти конфликтные ситуации. А без этого как вообще можно говорить о региональной интеграции в рамках Центральной Азии?

Без решения пограничных вопросов все прошлые инициативы наладить региональное сотрудничество оказывались пустой риторикой. Алишер Ильхамов

И только теперь, когда Узбекистан и Кыргызстан договорились о границах вокруг Кемпир-Абадского водохранилища, а Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения об обмене территориями, когда все три лидера государств собираются вместе, чтобы сделать еще один шаг по решению пограничного вопроса, можно ставить в повестку дня задачу реальной интеграции региона, создания единого правового и экономического пространства. За этим могут последовать и меры по военно-стратегическому сотрудничеству. Это пока мечты, но их можно достичь, если неустанно делать один шаг за другим в ее направлении», — отметил Алишер Ильхамов.

Читайте по теме Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму

Политолог добавил, что региональная интеграция могла бы не только избегать в будущем конфликтов и сохранять жизни людей, но и стимулировать экономическое сотрудничество, обеспечить национальный суверенитет стран Центральной Азии перед лицом имперски настроенных соседей.

Разрушение стереотипов о будущем Ферганской долины

Ферганская долина, соединяющая три страны — Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан — занимает площадь до 80 тысяч квадратных метров. По границам там не удавалось договориться десятилетиями, что в итоге приводило к конфликтам между гражданами разных стран живут, которых иногда разделяет всего лишь одна улица или дорога.

Теперь границы определены, и, как стало известно ранее, 31 марта стороны подпишут договор о точке стыка государственных границ трех стран.

Политолог из Таджикистана Шерали Ризоен считает, что подписание трехстороннего документа, закрывающего вопрос определения линии государственных границ в этом непростом субрегионе Центральной Азии имеет большое значение как для самих стран, так и для будущего регионального сотрудничества.

Он отметил, что с урегулированием вопроса границ в Ферганской долине открывается окно возможностей для расширения сотрудничества для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также для всей Центральной Азии в целом.

Читайте по теме 750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной»

«Трехсторонний саммит стран, входящих в Ферганскую долину, дополняет и обогащает общерегиональную повестку и демонстрирует практическую пользу и потенциал пятистороннего саммита стран Центральной Азии. Заделом на будущее от проведения трехстороннего саммита является то, что на протяжении многих лет в информационной среде был сконструирован ряд негативных представлений и предположений относительно настоящего и будущего Ферганской долины. Факт проведения саммита в таком формате способствует разрушению и деактуализации многих стереотипных предубеждений относительно будущего развития сообществ Ферганской долины. На трехстороннем саммите глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, скорее всего, обсудят комплекс вопросов, которые имеют стратегическое значение для всей Ферганской долины. Предполагаю, что на встрече выработают общий подход кооперации трех стран на локальном уровне, то есть на уровне приграничных регионов для расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, культурно-гуманитарной сферах. Также могут быть рассмотрены вопросы совместного противодействия вызовам и угрозам, и практические шаги по обеспечению безопасности в Ферганской долине», — сказал Шерали Ризоен.

Геополитический Нооруз

13 марта по итогам переговоров президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона объявили, что 31 марта стороны совместно с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым примут участие в совместном праздновании Нооруза.

«Уверен, что совместное празднование Нооруза станет доброй традицией, символизирующей мир и единство народов Центральной Азии», — сказал тогда президент Кыргызстана.

Эксперт по международной политике, кандидат политических наук Ильяс Курманов отметил, что Нооруз — праздник единства и мира — имеет важное значение для стран Центральной Азии и других государств, как Турция, Иран и Афганистан. Он отметил, что праздник служит инструментом культурной дипломатии и интеграции и выразил мнение, что совместное празднование Нооруза может служить платформой для укрепления связей между государствами, способствуя сотрудничеству в области экономики, культуры и безопасности.

Говоря о саммите трех стран, политолог отметил, что стороны должны обсудить вопросы безопасности, экономического взаимодействия и разрешения пограничных споров. По его мнению, встреча трех президентов должна закрепить достигнутый прогресс в отношениях, в обеспечении стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе.

«Могу отметить несколько самых важных тем, которые могут обсудить стороны на этом саммите, — вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии, укрепление экономических связей и торговых отношений между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, согласование совместных мероприятий по развитию приграничных районов, празднование культурных событий, таких как Нооруз, для укрепления дружбы и единства народов. Ожидается, что подписание договора о точке стыка границ и саммит откроют новые возможности для совместных проектов в области инфраструктуры и торговли, дадут возможность создания совместных программ в области экологии, сельского хозяйства и культуры и так далее», — считает политолог.

Что именно будет обсуждаться на трехстороннем саммите, власти Кыргызстана не сообщали, однако ранее председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в интервью одному из местных изданий отмечал, что «предстоящая встреча лидеров трех стран и братских народов станет важным событием и послужит мощным сигналом всему миру о том, что Центральная Азия стремится к укреплению сотрудничества, стабильности и процветанию».

Где будет находиться точка стыка?

С определением границ между Кыргызстаном и Узбекистаном пару лет назад и достижением договоренности по границам с Таджикистаном в этом году три страны вернулись к вопросу о точке стыка государственных границ.

О том, что страны подпишут договор о точке стыка государственных границ, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 марта по итогам встречи в Бишкеке с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Позже председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая в Жогорку Кенеше, отметил, что переговоры по этому вопросу между тремя странами начались еще в 2007 году. Однако, по его словам, из-за наличия неуточненных границ стороны не могли прийти к соглашению. Но после уточнения границ между странами в 2025-м три страны наконец смогли прийти к единому мнению относительно точки стыка.

По словам Камчыбека Ташиева, в 2008 году и узбекская, и таджикская сторона предлагала установить точку стыка в местах, которые теперь после уточнения неописанных участков границы находятся на территории Кыргызстана. Глава ГКНБ отметил, что разница между предложенными тогда координатами и нынешней точкой стыка составляет тысячу гектаров.