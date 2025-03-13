Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подпишут договор о точке стыка госграниц

Кыргызстан подпишет с двумя соседними странами договор о точке стыка государственных границ. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 марта в совместном заявлении с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым по итогам встречи в Бишкеке.

«С подписанием сегодня договора о таджикско-кыргызской границе мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем договорились в скором времени заключить договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ», — сказал Эмомали Рахмон.

Он добавил, что этот документ планируется подписать 31 марта в городе Худжанде.

Ранее в ходе переговоров Садыра Жапарова с Эмомали Рахмоном было сообщено, что главы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Нооруза в Худжанде 31 марта.

В феврале заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов сообщал, что 31 марта в Худжанде состоится первый в истории трехсторонний саммит с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Чиновник отметил, что лидеры трех стран обсудят ключевые вопросы взаимодействия, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Центральной Азии.