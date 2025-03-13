Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан совместно отпразднуют Нооруз

Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Нооруза. Об этом было объявлено в ходе переговоров Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.



Президент Кыргызстана отметил, что важно укреплять доверие между народами, в этом особую роль играют совместные культурные мероприятия.



«В этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Нооруза в Худжанде 31 марта. Выражаю благодарность за приглашение и подтверждаю свое участие. Уверен, что совместное празднование Нооруза станет доброй традицией, символизирующей мир и единство народов Центральной Азии», — сказал глава Кыргызстана.



Рахмон в свою очередь поблагодарил Садыра Жапарова за подтверждение участия в трехсторонней встрече президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Худжанде.