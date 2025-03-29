Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в своем аккаунте в соцсети Х написал, что пришло время рассмотреть полномочия и структуру Счетной палаты.

Он считает, что ведомство дискредитирует и подрывает доверие к власти ежедневно.

«Читаешь заголовок: «Счетная палата выявила нарушения в Ат-Башинском районе почти на 122 миллиона сомов». Прочитаешь текст — чего-то нашли на 120 тысяч сомов, что в масштабах районного бюджета — крошки со стола. Командировка инспекторов Счетной палаты с их дорогущими обедами и ужинами стоила дороже. И в таком же стиле все пресс-релизы по каждому министерству и ведомству. Прямая дискредитация и подрыв доверия к власти в ежедневном режиме. Типа «везде воры и воруют миллиардами», — отмечает Эдиль Байсалов.

По его словам, это натуральный донос.

«А ведь речь о сотнях наших добросовестных госслужащих и руководителях, которых не просто облили грязью, — это натуральный донос: на основе этих бумажек годами таскают по всем компетентным и не очень структурам. Пришло время рассмотреть в рамках работы по дебюрократизации природу, полномочия и структуру Счетной палаты. Избавиться от мелких ревизоров-инспекторов, заставить аудиторов зреть в корень — аудит эффективности», — поделился мнением зампредседателя кабмина.

Отметим, Счетная палата является независимым высшим органом внешнего государственного аудита Кыргызской Республики, образуемым в порядке, установленном Конституцией. Подотчетна Жогорку Кенешу и президенту.