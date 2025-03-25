10:17
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Власть

Советник Дональда Трампа случайно добавил в закрытый секретный чат журналиста

Советник президента США Дональда Трампа случайно добавил журналиста в закрытый чат, в котором первые лица государства обсуждали удары по Йемену.

Репортер The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно 11 марта получил от советника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу Houthi PC small group, где обсуждались вопросы, связанные с хуситами.

Журналист признался, что никогда прежде не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц, хотя он был знаком с Майком Уолтцем по профессиональной деятельности. Причина, по которой ему предоставили доступ к этой секретной переписке, остается неясной даже для самого Джеффри Голдберга.

В конфиденциальном канале, помимо Майка Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу».

Соединенные Штаты утверждают, что действия хуситов наносят основной ущерб европейским странам.

Пит Хегсет ответил: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] жалко. Но Майк прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Сначала репортер принял это за розыгрыш, однако через несколько часов США действительно начали бомбардировки.

Джеффри Голдберг отметил, что многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться госизменой. Журналист не оставлял там сообщений, и его присутствие, судя по всему, осталось незамеченным. Позже он добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем участникам чата.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил факт переписки, заметив, что это «доказательство слаженной работы и глубокой координации между высшими должностными лицами администрации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323774/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
США продали 1 тысячу «золотых карт» за день, заработав $5 миллиардов
Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев
Дональд Трамп рассекретил 80 тысяч файлов по делу об убийстве Джона Кеннеди
Профессора медицины депортировали из США из-за поддержки «Хезболлы»
Тела членов семьи, погибшей в Чикаго, доставили в Кыргызстан
Кыргызстанец погиб в ДТП в США
Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)
США поздравили Таджикистан и Кыргызстан с подписанием исторического соглашения
Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины
Деятельность Маска не помогла. Федеральные расходы США достигли $603 миллиардов
Популярные новости
Контрабанда на&nbsp;границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в&nbsp;УК&nbsp;КР Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР
Нацвалюту начали печатать в&nbsp;Кыргызстане. Президент посетил &laquo;Учкун&raquo; Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
Власти Украины согласны с&nbsp;необходимостью президентских выборов&nbsp;&mdash; США Власти Украины согласны с необходимостью президентских выборов — США
Дональд Трамп аннулировал разрешение на&nbsp;пребывание для 530 тысяч иностранцев Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
25 марта, вторник
10:16
Кыргызстан — Катар. Три тысячи милиционеров будут нести службу во время матча Кыргызстан — Катар. Три тысячи милиционеров будут нести...
10:13
Камчыбек Ташиев посетил Великобританию
10:05
Кыргызстан готовится к футбольному матчу с Катаром
09:53
У главы Государственной службы исполнения наказаний новый заместитель
09:50
Советник Дональда Трампа случайно добавил в закрытый секретный чат журналиста