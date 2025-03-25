Советник Дональда Трампа случайно добавил в закрытый секретный чат журналиста

Советник президента США Дональда Трампа случайно добавил журналиста в закрытый чат, в котором первые лица государства обсуждали удары по Йемену.

Репортер The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно 11 марта получил от советника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу Houthi PC small group, где обсуждались вопросы, связанные с хуситами.

Журналист признался, что никогда прежде не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц, хотя он был знаком с Майком Уолтцем по профессиональной деятельности. Причина, по которой ему предоставили доступ к этой секретной переписке, остается неясной даже для самого Джеффри Голдберга.

В конфиденциальном канале, помимо Майка Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу».

Соединенные Штаты утверждают, что действия хуситов наносят основной ущерб европейским странам.

Пит Хегсет ответил: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] жалко. Но Майк прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Сначала репортер принял это за розыгрыш, однако через несколько часов США действительно начали бомбардировки.

Джеффри Голдберг отметил, что многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться госизменой. Журналист не оставлял там сообщений, и его присутствие, судя по всему, осталось незамеченным. Позже он добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем участникам чата.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил факт переписки, заметив, что это «доказательство слаженной работы и глубокой координации между высшими должностными лицами администрации».