В городе Ош трансформировали 36 гектаров земли под строительство авторынка

В Оше трансформировали 36 гектаров земли под строительство авторынка и коммерческих объектов. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Участок расположен на улице Кокум-Бия, 95а, в Джапалакском сельском территориальном управлении. Землю перевели из категории сельскохозяйственного назначения в категорию «Земли населенных пунктов».

Мэрии поручили внести изменения в документы учета земли, обеспечить ее целевое использование, разработать и утвердить градостроительную документацию на них.

Муниципалитет должен организовать работу и развитие системы жизнеобеспечения территории, социально-экономического развития за счет средств местного бюджета.

«В случае выявления на указанных землях объектов историко-культурного наследия, обеспечить их сохранность», — говорится в постановлении.

Кроме того, городским властям поручили изъять земли, указанные в постановлении, в случае их неиспользования или использования не по целевому назначению.