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Власть

В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства

В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства и конфисковать его имущество. Депутаты считают, что французский актер «позорит своим поведением РФ».

Ранее в Париже начался судебный процесс с участием 76-летнего Жерара Депардье — его обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Обвинения против актера выдвинули 53-летняя художница-декоратор и 33-летняя ассистентка режиссера, чьи настоящие имена не раскрываются.

Одна из женщин заявила, что во время съемок в парижском особняке Депардье прикасался к ней, нецензурно выражаясь. Вторая сообщила, что артист также совершал непристойные действия в отношении нее.

В суде Жерар Депардье заявил, что действительно трогал декоратора за бедра, но сделал это для того, чтобы не поскользнуться и не упасть. Он также признал, что делал грубые замечания, но они касались не самой женщины, а ее работы.

Актер получил российский паспорт в 2013-м, при этом гражданство Франции сохранил. На такой шаг он пошел из-за налоговой реформы в родной стране, повышающей ставку налога для «сверхбогатых» до 75 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324161/
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