Бишкекская ТЭЦ получит кредит в 1 миллиард сомов из республиканского бюджета

Столичный городской кенеш дал согласие муниципальному предприятию «Бишкек теплоэлектроцентраль» на получение кредита из республиканского бюджета.

Бишкекской ТЭЦ будет предоставлен 1 миллиард сомов под 1 процент годовых.

Депутат Жаныбек Абиров отметил, что, когда кабмин передавал ТЭЦ мэрии, там обещали взять на себя финансирование теплоцентрали до 2028 года, а теперь город намерен взять на себя обязательства по кредиту.

Отметим, выделяемый кредит направят на оказание господдержки муниципальному предприятию «Бишкек теплоэлектроцентраль» в подготовке и обеспечении стабильного, бесперебойного снабжения потребителей столицы тепловой и электрической энергией.

Погашение кредита планируется предприятием за счет реализации товарной продукции по тепловой и электрической энергии с включением расходов в себестоимость.