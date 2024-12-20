Бишкекская ТЭЦ возьмет бюджетный кредит в 1 миллиард сомов

Столичная ТЭЦ возьмет кредит размером 1 миллиард сомов. Об этом говорится в проекте постановления БГК «О даче согласия муниципальному предприятию «Бишкек теплоэлектроцентраль» на получение бюджетного кредита из республиканского бюджета», вынесенном на общественное обсуждение.
Документ в горкенеш внесла мэрия города.
Как отмечается в справке-обосновании, целью проекта постановления являются оказание государственной поддержки муниципальному предприятию «Бишкек теплоэлектроцентраль» в подготовке и обеспечении стабильного, бесперебойного снабжения потребителей столицы тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период 2024-2025 года и создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения.
В документе подчеркивается, что действующие тарифы на тепловую энергию, утвержденные постановлением кабинета министров «Об утверждении среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы» от 30 сентября 2021-го № 193, являются социально ориентированными и не покрывают себестоимость тепловой энергии, отпускаемой населению.
«В связи с отделением ТЭЦ города от ОАО «Электрические станции» муниципальному предприятию «Бишкек теплоэлектроцентраль» передан весь имущественный комплекс со всеми вытекающими из прошлой деятельности правами, штатом, финансированием и обязательствами перед потребителями и кредиторами», — говорится в проекте постановления.
В настоящее время непокрытые убытки за август — декабрь текущего года составляют 2,6 миллиарда сомов.
Распоряжением кабмина от 2 октября выделен целевой трансферт в 1 миллиард 643,1 миллиона сомов из республиканского в местный бюджет, далее на эту же сумму распоряжением мэрии выделен целевой трансферт «Бишкектеплосети». Последняя направила «Бишкек ТЭЦ» 1 миллиард 523,1 миллиона сомов и 120 миллионов — на покрытие собственных расходов.
В муниципалитете добавляют, что до конца 2024-го остается необходимость в субсидиях на сумму 1 миллиард сомов.
«Для производства энергии предприятие заблаговременно ремонтирует основное и вспомогательное оборудование, закупает топливные и другие ресурсы. В осенне-зимний период ежесуточно расходуются 6-8 тысяч тонн угля, 260-500 тысяч кубометров природного газа на сумму 40-60 миллионов сомов. В связи с большими объемами ремонтные работы ведутся практически круглый год. При этом доходы от реализации энергии, произведенной в текущем месяце, начинают поступать через месяц. Соответственно, запас оборотных денежных средств должен составлять не менее суммы двухмесячных расходов предприятия (2-4 миллиарда сомов)», — объясняют там.
В период обеспечения предельных энергетических нагрузок и интенсивных поставок топлива предприятие находится в крайне сложном финансовом положении. Так, на 28 ноября неоплаченные обязательства только по первоочередным выплатам составляют 1 миллиард 285,6 миллиона сомов, в том числе:
- поставщикам угля — 639,2 миллиона;
- поставщику природного газа — 358,7 миллиона;
- поставщикам топочного мазута — 4,2 миллиона;
- поставщикам и подрядчикам по ремонту и капитальным вложениям — 283,5 миллиона.
Кроме того, за декабрь стоимость поставок топлива, согласно заключенным договорам, составит около 2 миллиардов сомов.
В мэрии добавляют, что несвоевременная оплата ведет к срыву графиков поставок топлива, графиков производства ремонтных работ и, как следствие, возрастет угроза нарушения стабильности энергоснабжения столицы республики.
Возникает объективная необходимость в привлечении предприятием льготного долгосрочного бюджетного кредита для расчетов по кредиторской задолженности с контрагентами на сумму 1 миллиард сомов на следующих основных условиях:
- срок погашения кредита — пять лет, в том числе двухлетний льготный период по погашению основной суммы и процентов;
- процентная ставка за пользование бюджетным кредитом — 1 процент годовых;
- проценты, начисленные в течение льготного периода, погашаются равными долями вместе с основной суммой;
- финансовые санкции — 6 процентов годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности;
- погашение задолженности по основному долгу и процентам ежемесячно равномерными платежами начиная с 15 декабря 2026 года по 15 декабря 2029-го.
Погашение кредита планируется предприятием за счет реализации товарной продукции по тепловой и электрической энергии с включением расходов в себестоимость.
Добавим, что в августе на внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты одобрили передачу мэрии имущественных комплексов филиалов ОАО «Электрические станции» ТЭЦ столицы и «Бишкектеплосеть».
Ранее передачу ТЭЦ Бишкека и Оша на баланс муниципалитетов поддержали депутаты Жогорку Кенеша.
Напомним, Указом президента «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса» кабмину поручено передать объекты теплоснабжения филиалов ОАО «Электрические станции» теплоэлектроцентрали Бишкека и Оша, «Бишкектеплосеть» — мэриям городов, а также государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» — в органы местного самоуправления.
С 1 июня в Кыргызстане повысили тарифы на тепловую энергию (на 25 процентов) и горячую воду (на 39,3 процента). Теперь они являются двухступенчатыми и зависят от площади квартиры, а также от предприятия, которое обеспечивает население горячей водой и отоплением.
Для населения установили социальную норму (80 квадратных метров). Свыше нее придется платить по цене выработки тепловой энергии предприятием за каждый «лишний» квадрат.
При социальной норме тариф вырос на 312 сомов — с 1 тысячи 248 до 1 тысячи 560 сомов за гигакалорию (здесь и далее стоимость указана без учета налогов. — Прим. 24.kg).
В столице теплом и горячей водой горожан обеспечивают три предприятия: «Бишкектеплосеть», «Бишкектеплоэнерго» и котельная ВДНХ СЭЗ «Бишкек». И по данным департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Минэнерго, для каждого установлены тарифы сверх социальной нормы (без учета налогов): самый низкий — для котельной «Бишкексельмаш» «Бишкектеплоэнерго», самый дорогой — 8 тысяч 179,39 сома за гигакалорию для котельных этого же предприятия, работающих на электрической энергии.