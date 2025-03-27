Мэр Бишкека попросил не вмешиваться депутатов БГК в работу муниципалитета

На сессии Бишкекского городского кенеша градоначальник Айбек Джунушалиев, обсуждая ситуацию с домами на проспекте Чингиза Айтматова, попросил депутатов не вмешиваться в работу мэрии.

Он пояснил, что муниципалитет и так решает вопросы, поставленные горкенешем, однако сложно, когда депутаты вмешиваются во все.

Депутат Аскар Алмаз уулу ответил, что они не могут не вмешиваться в работу мэрии, и попросил все же рассмотреть вопрос компенсаций для владельцев домов на проспекте Чингиза Айтматова, если у них есть красные книги.

Айбек Джунушалиев попросил в ответ, чтобы депутат, когда поднимал вопрос расходов, сразу определял источники финансирования и предлагал, как мэрия должна решить задачу.

Напомним, в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который утвердили в 1970-е.