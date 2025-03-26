В управделами президента показали, как будет выглядеть проспект Ч.Айтматова

В управлении делами президента показали, как будет выглядеть проспект Чингиза Айтматова в Бишкеке после реконструкции.

Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев рассказал журналистам, что реконструкция дороги завершится уже в конце мая.

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«Четырехполосную дорогу расширим до шести полос, будет установлено хорошее освещение. Если вода раньше отводилась через лотки, то теперь будет подземный отвод. Велосипедная и пешеходные дорожки будут раздельные, ведь раньше они были рядом, часто происходили столкновения пешеходов с самокатами», — сказал он.