Non USAID. Свято место пусто не бывает, или Кто поспешит остаться

Едва вступив в должность президента США, Дональд Трамп одним из первых указов расправился с USAID. Американских сотрудников отправили в административный отпуск, а работающие за рубежом вернулись в Соединенные Штаты.

Приветствуя решение шефа, госсекретарь Марко Рубио, (а именно ему поручили временно руководить USAID. — Прим. 24.kg), обозначил претензии к агентству так: «Оно считает себя «глобальной благотворительной организацией» и не думает об интересах страны и деньгах американских налогоплательщиков».

Читайте по теме В США суд вынес решение о неконституционности остановки работы USAID

Чтобы не быть голословным, Рубио поручил Госдепартаменту обнародовать так называемые «спорные» расходы организации. За неполные девять лет — с 2016 по 2024-й USAID потратило $335 миллиардов. На Центральную Азию только в 2024 году USAID израсходовало $148,5 миллиона. Крупнейший объем выплат USAID пришелся на Таджикистан — $60,3 миллиона, на втором месте — Узбекистан, ему выделено $40,3 миллиона и на третьем — Кыргызстан. Ему досталось $35,5 миллиона. Значительно меньшие объемы помощи от USAID получили Казахстан ($9,5 миллиона) и Туркменистан ($2,9 миллиона).

Основные направления: здравоохранение, поддержка госуправления и гражданского общества, развитие СМИ и свободного распространения информации.

Объем выплат для Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана по сравнению с остальными республиками показывает приоритеты и интересы США в Центральной Азии. Но больше рассчитывать на щедрые финансовые вливания из-за океана ЦА не придется. Программы USAID заморожены.

Мы решили разобраться, какие могут быть последствия, кто займет место закрывшихся структур, подведомственных USAID, какие минусы от ухода главного проводника американских внешнеполитических интересов и какие плюсы. На эти вопросы 24.kg отвечает в своем материале.

А ларчик просто открывался

Агентство США по международному развитию (USAID) было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Но хозяина Белого дома на оказание помощи нуждающимся странам подтолкнул вовсе не альтруизм, а холодная война. США нужно было что-то противопоставить советскому влиянию в развивающихся странах. Поэтому в Вашингтоне решили — выгодной альтернативой станет экономический рост, улучшение здравоохранения, образования и гуманитарная помощь.

За основу американцы взяли план Маршалла, показавший на примере послевоенной Европы, как с помощью умного финансирования можно обеспечить стабильность в подшефном регионе и пролоббировать свои интересы.

Постепенно агентство превратилось в инструмент так называемой мягкой силы. Оно оказывало поддержку на местах, но при этом преследовало главную цель — поддерживало внешние ориентиры США.

Однако у Дональда Трампа оказалось свое понимание государственных интересов. Глава США назвал руководство USAID «группой радикальных левых психопатов». А директор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск подхватил: «Агентство не подлежит спасению, и его надо закрыть».

Лидеры ряда стран, включая Центральную Азию, где режимы характеризуются политологами как авторитарные, решение о ликвидации USAID восприняли с энтузиазмом. Они видели в агентстве, прежде всего, попытку всемогущего заокеанского партнера влиять на политические процессы.

Так, президент Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар» заявил, что положительно относится к инициативе закрыть USAID. Его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев отметил, выступая на IV заседании Национального курултая в середине марта, что «работа президента Трампа и его администрации по разоблачению политического лицемерия и масштабных злоупотреблений заслуживает поддержки».

Не все под нож?

Что же будет с программами зарубежной помощи USAID, попавшими по воле Трампа и Маска под ковровую заморозку? В том числе с чрезвычайным планом по борьбе со СПИД (ПЕПФАР).

Читайте по теме США официально отменили 83 процента программ USAID

По данным Госдепа США, ПЕПФАР спасла более 25 миллионов жизней. Благодаря ей 5,5 миллиона детей родились без ВИЧ, а более 20 миллионов человек по всему миру получают терапию. Это обошлось США в $120 миллиардов.

Между тем в заявлении Госдепартамента США говорится, что, «несмотря на аннулированные почти 5 тысяч 800 грантов общей стоимостью $54 миллиарда, USAID сохранил важнейшие программы, включая продовольственную помощь, предоставление жизненно важных медицинских препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также поддержку таких стран, как Ливан, Гаити, Венесуэла, Куба и других».

Спасение утопающих в руках самих утопающих

Но это в перспективе. Пока что эксперты ожидают, что прекращение финансирования США львиной доли проектов и программ в Центральной Азии негативно отразится на социальной сфере, здравоохранении, борьбе с угрозами терроризма и наркоторговлей. Ударит по массмедиа, образовательным и исследовательским программам, ослабит положение неправительственного сектора.

Как подчеркнула в комментарии 24.kg политолог Наргиза Мураталиева, более широко это будет способствовать торможению демократических преобразований и усилению авторитаризма, а также приведет к геополитическим трансформациям.

«Уже можно наблюдать усиление позиций Китая и России в регионе, реорганизацию политики ЕС, изменения в миграционных потоках в Центральной Азии. Скорее всего, место американских программ в определенных отраслях придется занять государственным структурам для смягчения, к примеру проблем бедности и социально ориентированных вопросов», — сказала аналитик.

В таких областях, как массмедиа и образовательные проекты, оказывать дальнейшую поддержку могут страны ЕС, Великобритания. Безусловно, мы увидим усиление финансирования программ и проектов мягкой силы со стороны Китая. Наргиза Мураталиева

Эксперт нашла в сложившейся ситуации и определенные плюсы, подчеркнув, что неправительственный сектор давно нуждается в естественном процессе обретения устойчивости через запуск финансовой и содержательной трансформации. А самостоятельный поиск ресурсов и развитие краудфандинга, возможно, мотивируют НПО к развитию управленческих навыков, повышению прозрачности и эффективности их деятельности.

«Возможно, начнется процесс отмирания невостребованных проектов, усиления кадрового потенциала. Многие организации будут пытаться переориентироваться на оказание услуг, востребованных местным населением, что обеспечит им стабильный источник дохода. Есть шанс также на то, что организации гражданского сектора будут активнее сотрудничать с другими организациями как на национальном, так и на международном уровне, что усилит обмен опытом и ресурсами. Остается надеяться, что организации гражданского общества сумеют адаптироваться под быстро меняющиеся условия и найти способы обретения устойчивости», — сказала Наргиза Мураталиева.

Политолог Алмаз Тажыбай упомянул, что помощь от USAID получают не только НПО, но и правительство Кыргызстана.

Теперь кабмин будет вынужден рассчитывать только на себя в пополнении или увеличении бюджета, решении социально-экономических вопросов. В такой ситуации государству необходимо с помощью инструментов дипломатии сохранить какую-то долю помощи от США и постараться диверсифицировать поддержку от других стран. Алмаз Тажыбай

Сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров, отвечая на вопросы 24.kg, тоже поделился своими прогнозами. По его мнению, заморозка USAID приведет к закрытию огромного количества НКО и массмедиа по всей Центральной Азии, либо им придется переориентировать свои финансовые потоки и искать другие источники спонсирования.

«Пройдет трансформацию и весь сектор НКО в регионе. Кому-то придется больше сотрудничать с государством, кому-то идти на какие-то шаги, на которые они готовы не были ради собственного выживания, и вот это, наверное, главное последствие», — сказал Темур Умаров.

Независимой информации о происходящем будет заметно меньше. Как и внимания к проблемам, которые замалчивают официальные источники. Но конкретным чиновникам на местах или государству в целом действовать будет легче. Им не придется озираться на интересы некоторых групп общества, раньше представленным через НКО и независимые медиа. Темур Умаров

Аркадий Дубнов, комментируя 24.kg тектонические свершения дуэта Трампа и Маска во внешней политике, назвал их эпохой нового американского изоляционизма. Что можно считать, по мнению эксперта, реакцией на безудержный мессианизм, проповедовавшийся прежними американскими администрациями, как демократическими и республиканскими.

«Является ли это реальным запросом большинства американских налогоплательщиков, недовольных бесконтрольной тратой денег на установление демократии по всему миру, сказать трудно. Но Трамп&Маск формулируют этот мандат именно так», — сказал Аркадий Дубнов.

Демократия, действительно, вещь дорогая, и нынешняя Америка пришла к выводу, что экспорт демократических ценностей за пределы страны ей не по карману. И закрывается USAID, которому было поручено тратить на это деньги. Что ж, хозяин — барин. А мир вокруг не совсем его вотчина, которую он, как кому-то кажется, взялся кормить, поить и вразумлять. Аркадий Дубнов

Развивая эту мысль, эксперт предположил, что самое интересное случится, если поддерживаемые USAID институты и их представители на самом деле уйдут к другому, поскольку сами не способны себя прокормить и обеспечить. А этот другой будет крепчать и усиливаться, а то еще и угрожать станет прежнему хозяину. Последний же, как предполагает Дубнов, «вздрогнет и опомнится, мол, надо как-то поправлять ситуацию, скажет в свое оправдание, это были перегибы на местах либо объяснит обвал миропорядка, ему угрожающий, эксцессом исполнителя».

«Тогда начнется некоторый откат назад, структуры мягкой силы решено будет воссоздать. Правда, условия новой барщины станут более жесткими. Это может и даже, скорее всего, точно произойдет еще до окончания 4-летней каденции 47-го президента США 20 января 2029 года. Впрочем, не исключено, что и раньше, когда через два года станут известны итоги промежуточных выборов в американский Конгресс и разочарование дуэтом Трамп&Маск может привести к потере республиканского большинства в Конгрессе», — отметил эксперт.

По мнению Аркадия Дубнова, отчасти, такой угрозой можно объяснить и ту скорость, с которой Белый дом пытается умиротворить войну в Украине. Дональду Трампу нужны быстрые и выдающиеся успехи.

«Недаром его спецпосланник Стив Виткофф объявил по итогам телефонного разговора Трампа с Путиным, что оба они «великие лидеры, работающие на благо человечества», — добавил Аркадий Дубнов.

А что делать тем, кто остался без «американской ласки» и разной другой помощи? Тщательно искать собственные ресурсы, лелеять еще сохранившиеся национальные и этнические ценности, стараясь выделить среди них и приумножить демократические зерна. А главное, набраться стратегического терпения. Аркадий Дубнов

P.S. Тезис 47-го президента США «Америка прежде всего» связан еще и с сокращением глобальной роли Вашингтона как носителя определенных ценностей, как одного из главных двигателей глобализации. Последняя же столкнулась с противовесным трендом — регионализацией и конкуренцией блоков.

На это указал казахстанский эксперт Досым Сатпаев. Он сравнил глобализацию и антиглобализацию, вестернизацию и антивестернизацию, модернизацию и антимодернизацию, либерализм и авторитаризм с различными идеологическими ингредиентами, высыпанными в гигантский котел, в котором ныне варится наш мир. И у США, по утверждению Сатпаева, уже нет былой идейной монополии. Тем более на фоне кризиса традиционных политических ценностей не только в самой Америке, но и во многих западных демократиях.