Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил Парк высоких технологий. Он ознакомился с обновленной инфраструктурой и оценил результаты проведенных ремонтных работ в IT-центре.

Фото пресс-службы кабмина

Отмечается, что особое внимание было уделено демонстрации достижений резидентов, в том числе «умной» колонке «Акылай», владеющей государственным языком.

Директор парка Азис Абакиров представил отчет о деятельности организации за 2024 год, сделав акцент на ключевых показателях, включая развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций в IT-сектор.

Адылбек Касымалиев подтвердил стратегическую важность Парка высоких технологий для развития цифровой экономики Кыргызстана и отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между государством и IT-сообществом.

Были предметно обсуждены перспективы дальнейшего развития, включая вопросы привлечения инвестиций, стимулирования IT-образования и расширения международного сотрудничества. Кабинет министров намерен оказывать всестороннюю поддержку в реализации этих направлений.